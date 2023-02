Unicredit valuta un aumento fino al 40% dello stipendio di Orcel

Unicredit, Orcel potrebbe ottenere l’aumento di stipendio

Potrebbe andare in porto la richiesta di aumento che sarebbe stata avanzata da Andrea Orcel ed emersa sui giornali negli scorsi mesi. Secondo quanto riporta il Sole24Ore, l’istituto starebbe valutando di andare incontro ai desideri del suo ceo dopo i risultati straordinari ottenuti da Unicredit l’anno passato. Le valutazioni sono ancora in corso e una decisione non è ancora stata presa, sottolinea il quotidiano, perché la banca sarebbe ancora presa nelle consultazioni con gli investitori.

Secondo le indiscrezioni, però, si parlerebbe di un aumento dei compensi di Orcel dal 20 al 40%. In questo modo lo stipendio del ceo passerebbe da 7,5 milioni di euro a un range tra i 9 e i 10,5 milioni di euro. La decisione verrà presa prima dell’assemblea generale in programma a fine marzo.

I risultati di Unicredit

La richiesta di Orcel, d’altronde, era arrivata sulla scia di risultati dimostratisi poi straordinari. Unicredit ha archiviato l’anno passato con un utile netto di 5,2 miliardi. Sono risultati superiori alle stime degli analisti – consensus a 5,13 miliardi. A dare il boost finale ai conti era statoun quarto trimestre da record: profitti per 1,4 miliardi, decisamente sopra le stime degli analisti (1,16 miliardi). Un balzo in avanti gigantesco se si confronta con l’ultimo trimestre dell’anno precedente, chiuso con una perdita di 1,4 miliardi.

Orcel ha anche strizzato l’occhio agli azionisti con un generoso programma di distribuzione degli utili. Tra dividendo e buyback, infatti, Unicredit ha in programma di distribuire 5,25 miliardi di euro agli azionisti. Il dividendo in contanti previsto sarà di 1,91 miliardi, pari a oltre 98 centesimi per azione, e il buyback di 3,34 miliardi, ovviamente dopo le debite approvazioni.