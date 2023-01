Vodafone, Bisio diventa Cco del gruppo. Rimane ad per l'Italia

Bisio diventa cco di Vodafone

Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, ottiene anche la nomina di Chief commercial officer del gruppo da oggi. A darne notizia è Vodafone stessa con un comunicato. Un ruolo che va ad aggiungersi a quello attuale, che ricopre dal gennaio del 2014. Bisio, ricorda la società, è membro del Comitato esecutivo del gruppo.

Vodafone Spagna entra nel cluster europeo

Non è l’unica novità. Sempre a partire da oggi il gruppo ha annunciato che Vodafone Spagna entrerà a far parte del cluster europeo a partire dal 12 gennaio 2023 e riporterà al ceo del cluster, Serpil Timuray. Colman Deegan, ad di Vodafone Spagna, lascerà invece la carica a partire dal 31 marzo. Deegan è destinato a supportare Margherita Della Valle sulle iniziative strategiche da aprile alla fine di luglio, con il suo successore che verrà nominato in futuro.

Della Valle, va ricordato, è ad del Gruppo Vodafone ad interim dall’inizio di dicembre, quando il predecessore Nick Read si era dimesso. “Desidero ringraziare Colman per la sua guida di Vodafone Spagna e congratularmi con Aldo e Serpil per le loro nuove responsabilità mentre lavoriamo insieme per accelerare la nostra performance commerciale e aumentare il valore per gli azionisti”, ha commentato Margherita Della Valle.

Chi è Serpil Timurray

Serpil è ceo del Cluster Europa da ottobre 2018 e membro del Comitato esecutivo del gruppo da gennaio 2014. Prima del suo ruolo attuale ha ricoperto il ruolo di group chief commercial operations and strategy officer ed ex regional ceo per Amap (Africa, Middle East e Asia Pacifico).