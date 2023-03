Vodafone Italia, allarme dei sindacati: "Rischio taglio per mille persone"

Vodafone Italia, i sindacati: “Rischio taglio per mille lavoratori”

Scatta l’allarme tra i lavoratori di Vodafone in Italia sulla possibilità, annunciata dai sindacati, che l’azienda opti per un piano di riduzione dei costi del personale drastico. “Il prossimo 13 marzo Vodafone presenterà al sindacato la situazione aziendale e un piano di riassetto dei costi che equivale a circa 1000 eccedenze di personale“, hanno annunciato i rappresentanti dei lavoratori del settore. Una cifra che, se confermata, metterebbe a rischio “quasi il 20% della forza lavoro”.

“Siamo evidentemente davanti all’ennesima dimostrazione di un modello sbagliato per il settore delle tlc. Contrazione delle tariffe causata da una competitività esasperata, assenza di visione industriale per un settore che nel resto d’Europa continua ad essere attivatore della transizione digitale”, spiegano Slc Cgil e Fistel Cisl.

“Ragionamento su tutto il settore”

La possibilità di una dieta così drastica sul personale in Italia mette in dubbio, secondo il segretario generale di Fistel Cisl Alessandro Faraoni, la volontà di Vodafone di puntare sull’Italia. “Abbiamo avanzato tutte le nostre preoccupazioni sul tema occupazionale – ha spiegato Faraoni -. Siamo preoccupati di un dimagrimento forte di un’azienda leader del settore che lascia presagire nubi nere all’orizzonte sulla volontà di investire per il futuro in Italia”.

I rappresentanti dei lavoratori spiegano che in Vodafone, così come nel resto del settore delle tlc, “è tempo di aprire un ragionamento dai gestori a partire da Tim passando dagli appalti di rete ed i customer in outsourcer”.