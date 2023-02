Vodafone taglia i costi e valuta il futuro del mercato tlc

Vodafone taglia i costi per un miliardo

Taglio dei costi per 1 miliardo e prospettive di consolidamento. Questa la ricetta dell’ad ad interim di Vodafone Margherita Della Valle che ha presentato i conti del terzo trimestre chiuso con ricavi per 11,6 miliardi di euro, +2,7% a livello organico. I ricavi da servizi sono aumentati dell’1,8% a 9,52 miliardi di euro con cali in Germania (-1,8%), Italia (-3,3%) e Spagna (-8,7%), parzialmente compensati dal buon andamento di Regno Unito (+5,3%) e dal resto dei paesi europei (+2,1%).

“La priorità, dopo il completamento della la joint venture nelle torri con la cessione delle quote di minoranza, è il consolidamento in Italia, Spagna, Uk e Portogallo – ha detto l’ad in conference call con gli analisti – l’Europa deve tornare a correre”. La manager ha sottolineato la forte concorrenza sui prezzi. E quindi non è escluso la vendita di asset per consolidare mercati altamente competitivi come l’Italia.

Il futuro della controllata italiana

Del resto Vodafone per la controllata italiana aveva ricevuto una proposta di acquisto (per 11,2 miliardi di euro) da parte di Iliad, respinta dall’allora ad Nick Read poi costretto alle dimissioni a causa di risultati sotto le attese. Da sottolineare che, ora, tra gli azionisti Vodafone figura con il 2,5% lo stesso patron di Iliad Xavier Niel che potrebbe spingere per il consolidamento, portando così gli operatori in Italia da 4 a 3.

Nel nostro paese Vodafone ha chiuso il trimestre con i ricavi da servizi a quota 1,07 miliardi (-3,3%), confermando un trend che si era già registrato nel trimestre precedente, “a causa della continua pressione sui prezzi nel segmento mobile”. A controbilanciare questa tendenza, ha spiegato ancora l’azienda, si è registrata una forte domanda di connettività e servizi da parte delle imprese. Il trimestre ha anche visto una forte crescita del secondo marchio ho.mobile che ha raggiunto 3 milioni di clienti. Ancora una volta a orientare la scelta degli utenti sono state le tariffe, particolarmente interessanti offerte da ho.mobile. E dunque le speranze degli operatori di aumentare le tariffe si sono nuovamente infrante vista la sempre forte concorrenza del settore.

Concorrenza che non ha risparmiato il fisso dove Vodafone ha perso nella banda larga 15 mila clienti parzialmente compensati dagli 8mila conquistati nel segmento Fwa (Fixed Mobile Access), ossia la banda larga mobile su rete 5G. In Borsa il titolo ha perso l’1,75%, da inizio anno è salito del 6,5% ma negli ultimi 5 anni il suo valore si è praticamente dimezzato.