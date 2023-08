Arca entra in Private Markets con il fondo Arca Space Capital

Arca Fondi SGR, primaria società del risparmio gestito in Italia, si espande al settore dei Private Markets con il lancio di “Arca Space Capital”, fondo di private equity creato in partnership con Space Capital Advisors che investirà nelle PMI italiane con un significativo potenziale di crescita.

Il fondo, rivolto ad investitori istituzionali e professionali sia italiani che internazionali, ha chiuso la prima fase della raccolta a 130 milioni di euro circa e punta a investire in imprese italiane eccellenti, leader nel loro settore di riferimento e con solide performance. Al first closing hanno partecipato in qualità di investitori, al fianco di Arca Holding, enti previdenziali, fondazioni bancarie e il Fondo Italiano di Investimento tramite due fondi. L’obiettivo finale della raccolta è di 250 milioni di euro.



Il fondo si focalizzerà su transizione energetica, invecchiamento della popolazione ed economia circolare, investendo con un target di equity ticket per ogni deal compreso tra i 20 e i 60 milioni di euro in imprese con un fatturato fino a 300 milioni di euro. “A 40 anni dalla propria fondazione, Arca Fondi SGR compie un nuovo passo importante con l’ingresso nei Private Markets al fine di portare agli investitori le splendide opportunità offerte dall’economia reale del paese”, ha commentato l’AD Ugo Loeser.