Asta dei Btp, torna l'interesse per i collocamenti supplementari

L’andamento delle aste dei Btp

Buon interesse per i collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 14 aprile 2023. Per quanto riguarda il BTP 3,80% 3 anni 15-04-2026, il Tesoro ha assegnato 445,9 milioni di euro aggiuntivi, a fronte di un’offerta per 650 milioni.

Per quanto riguarda il BTP 3,70% 7 anni 15-06-2030, sono stati assegnati 318,3 milioni di euro aggiuntivi, a fronte di un’offerta per 1.125 milioni. Per quanto riguarda il BTP 4,75% 30 anni 01-09-2044, sono stati assegnati 214,1 milioni di euro, a fronte di un’offerta per 250 milioni. Per quanto riguarda il BTP 4,00% 30 anni 01-02-2037, sono stati assegnati 250 milioni di euro, a fronte di un’offerta per 250 milioni. (Teleborsa)