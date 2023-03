Btp Italia, boom di ordini nella prima giornata: 3,6 miliardi di euro, meglio della scorsa emissione

Btp Italia, boom di ordini nella prima giornata: 3,6 miliardi di euro

La nuova emissione di Btp Italia fa il pieno tra i piccoli risparmiatori nella prima giornata di collocamento. Gli ordini sono stati pari a 3,637 miliardi di euro, con 132.334 contratti sottoscritti. Un successo, quindi, il primo dei tre giorni dedicati al retail: l’emissione di nocembre, infatti, aveva portato a ordini per 3,184 miliardi di euro, con poco più di 103 mila contratti sottoscritti.

Al retail saranno dedicate anche le prossime due giornate. Sarà possibile infatti acquistare il Btp Italia anche domani e mercoledì, mentre la mattinata di giovedì 9 marzo sarà riservata agli investitori istituzionali.

Le caratteristiche

La diciannovesima emissione del Titolo di Stato, pensato per proteggere dall’innalzamento dei prezzi i risparmiatori individuali, ha durata 5 anni. Il rendimento reale minimo garantito è del 2%. A esso va aggiunta la protezione dall’inflazione, calcolata sull’indice Foi. La cedola è semestrale. Previsto anche un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.

Lo storico dei Btp Italia

Il Tesoro con i Btp Italia ha finora raccolto oltre 190 miliardi di euro. L’emissione più corposa è quella di maggio 2020 che, con quasi 22,3 miliardi di euro, ha di poco superato quella di novembre 2013. Quella con un successo inferiore è stata invece quella di novembre 2018, quando lo Stato raccolse solo 2,2 miliardi di euro a causa della turbolente situazione politica e di mercato del momento. Nel 2022 ci sono state due emissioni: quella di giugno si è chiusa con una raccolta di 9,4 miliardi di euro e quella di novembre con quasi 12 miliardi di euro.

La quota di clientela retail, da quando il collocamento è aperto anche agli istituzionali (ossia da aprile 2014), è stata sempre piuttosto alta, toccando un massimo con l’emissione di giugno 2022 al 77%. Nell’ultima emissione, quella dello scorso novembre, è stata del 60,7%.