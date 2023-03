Btp Italia, confermato il tasso al 2%. Oggi tocca agli istituzionali

Btp Italia, tasso confermato al 2%

Arriva alle battute finali il collocamento del nuovo Btp Italia indicizzato all’inflazione. Dopo il boom degli ordini retail, oggi è il turno degli istituzionali, che potranno acquistare il titolo di Stato dalle 10 alle 12 tramite la piattaforma Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana).

Prima dell’apertura dell’ultima fase del collocamento, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato che il tasso cedolare (reale) annuo definitivo di questa diciannovesima emissione è del 2%. Niente aumenti, quindi, da quel tasso minimo garantito che era stato annunciato venerdì scorso.

I dati del retail

In attesa del dato complessivo anche degli acquisti degli istituzionali, il Mef può già dirsi soddisfatto per la grande partecipazione dei piccoli risparmiatori durante la prima fase del collocamento. Dal 6 all’8 marzo 2023 hanno sottoscritto il BTP Italia 327.323 risparmiatori per un controvalore pari a 8,563 miliardi di euro. Per numero di sottoscrizioni è il secondo risultato più elevato di sempre.

Un risultato superiore alla scorsa emissione di novembre, quando dal retail il Mef aveva raccolto 7,28 miliardi di euro con un numero di contratti sottoscritti pari a 255.753.