Btp Valore, i conti ufficiali: investimento medio oltre 27mila euro

La prima emissione del BTP Valore, la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail, ha segnato il risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto e di numero di contratti registrati in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail). Lo ha comunicato il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), rendendo noti i dettagli del collocamento andato in scena la settimana scorsa.

L’importo complessivamente emesso è stato pari a 18.191,090 milioni di euro, a fronte di 654.675 contratti conclusi, con un taglio medio di 27.786 euro. Nel dettaglio, dei 654.675 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) circa il 66% è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si raggiunge circa il 92% del totale.



Dalle informazioni raccolte dai Dealer, Co-Dealer ed altri intermediari, si può desumere che la partecipazione di investitori retail è stata significativamente prevalente rispetto a quella del private banking (con una quota rispettivamente di 76% e 24%). All’interno della quota sottoscritta da investitori retail si stima che circa il 64% abbia inoltrato l’ordine attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali (sia recandosi fisicamente in filiale sia a distanza), mentre circa il 36% attraverso l’home banking. Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini è risultata provenire da investitori domestici (circa il 99%). (Teleborsa)