Eurovita, i costi per il sistema e le eccezioni al blocco dei riscatti

Le eccezioni al blocco dei riscatti per i clienti Eurovita

La buona notizia è che dopo oltre cinque mesi di tensioni arriva l’auspicata soluzione di sistema per Eurovita. La notizia meno buona è che i riscatti delle polizze restano bloccati per altri quattro mesi, fino al 31 ottobre. L’accordo coinvolge cinque compagnie assicurative, 25 gruppi bancari che hanno distribuito le polizze, più altri sei istituti che finanzieranno in parte l’operazione. All’accordo hanno lavorato anche Ivass, Bankitalia e due ministeri: Mef e Mimit. Il numero di attori coinvolti è sufficiente per smentire chi ha sostenuto che la crisi di Eurovita non rappresentare un rischio per l’intero settore assicurativo.

Quali sono le banche che partecipano al salvataggio

I 353 mila clienti saranno spartiti tra Unipol, Generali, Intesa Vita, Poste Vita e Allianz. Alle banche collocatrici (Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca di Credito Popolare, Banca di Piacenza, Banca Fideuram, Banca Investis, Banca Popolare dell’Alto Adige, Banca Popolare di Lajatico, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Sant’Angelo, Banca Profilo, Banco Desio, Bnl, Cassa di Risparmio di Volterra, Cassa Lombarda, FinecoBank, Finint Private Bank, Monte dei Paschi di Siena, Iccrea, Cassa Centrale Banca, Cassa di Risparmio di Bolzano, Credem, Credit Agricole, Unicredit, Mediobanca, Ubs Italia) spetterà di subentrare nei contratti di quei clienti che volessero riscattare anticipatamente. Per quegli istituti per i quali la gestione dei riscatti potrebbe impattare negativamente sui ratios patrimoniali e di liquidità, è pronto un prestito di un pool di banche. Il pool è composto da Banco Bpm, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bper, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo e Mediobanca.

I costi per il sistema

La messa in sicurezza delle 413 mila polizze per un totale di 15,3 miliardi non è gratis. L’operazione vale circa sei miliardi, considerando i 500 milioni di euro della ricapitalizzazione, i 4,5 miliardi messi a disposizione dalle banche collocatrici e il miliardo fornito dal pool di banche. Il contributo delle banche collocatrici serve anche a evitare la “fuga” dalle polizze Eurovita una volta acquisite dalle cinque compagnie. Con le reti che avrebbero l’interesse di proporre ai propri clienti altri prodotti. Lasciando le cinque compagnie a gestire una scatola vuota.

Il blocco dei riscatti e le eccezioni

L’accordo prevede la costituzione di una newco partecipata dalle cinque compagnie nella quale far confluire i contratti dei 353 mila clienti. L’ulteriore blocco dei riscatti serve anche a gestire la fase di transizione e permettere il trasferimento dei contratti alla newco. Al blocco però ci sono delle eccezioni. Sono esclusi infatti “le liquidazioni per scadenza e sinistro e i casi di riscatti e anticipazioni concernenti forme pensionistiche complementari“, spiega un avviso della compagnia. Bloccato anche il pagamento delle rate, che dovrà però essere saldato integralmente dopo il 31 ottobre.