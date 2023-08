Gli Etf piacciono sempre più, in crescita nel secondo trimestre 2023

Nel secondo trimestre del 2023 l’ammontare in circolazione di azioni/quote emesse da fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari si è attestato a 15.302 miliardi di euro. Lo afferma la Banca centrale europea (BCE), spiegando che le emissioni nette durante questo periodo sono state pari a 11 miliardi di euro, con emissioni lorde pari a 953 miliardi di euro e riscatti lordi a 942 miliardi di euro. Il tasso di crescita annuo delle azioni/quote, calcolato sulla base delle transazioni, è stato pari allo 0,3% nel secondo trimestre 2023.

In termini di tipologia di fondo di investimento, nel secondo trimestre 2023 le emissioni nette di quote/quote dei fondi obbligazionari sono state pari a 38 miliardi di euro. Per i fondi azionari i rimborsi netti sono stati pari a 22 miliardi di euro, mentre i rimborsi netti dei fondi misti sono stati pari a 15 miliardi di euro e le emissioni nette dei fondi immobiliari, hedge e altri fondi sono state pari a 10 miliardi di euro.



Gli exchange-traded fund (ETF), che costituiscono una categoria separata all’interno del totale dei fondi di investimento, hanno registrato emissioni nette per 29 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023. L’importo in circolazione di azioni/quote emesse dagli ETF si è attestato a 1.399 miliardi di euro.

Nell’ambito delle attività dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari, gli acquisti netti di titoli di debito sono stati pari a 111 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023. Le vendite nette di quote/quote di fondi di investimento sono state pari a 20 miliardi di euro e gli acquisti netti di azioni pari a 4 miliardi di euro. L’ammontare in circolazione di azioni/quote emesse da fondi del mercato monetario è salito a 1.507 miliardi di euro, in aumento di 18 miliardi di euro rispetto al trimestre precedente. (Teleborsa)