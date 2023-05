Oro, il gestore Tahir (WisdomTree): "Ecco dove potrebbe arrivare"

L’oro potrebbe tornare a superare i massimi toccati nell’agosto 2020. A Verità&Affari ne ha parlato

con Mobeen Tahir, direttore della ricerca macroeconomica di WisdomTree.

Come sta reagendo il mercato dell’oro all’attuale situazione economica?

Recentemente l’oro ha mancato per un soffio il massimo storico raggiunto nell’agosto 2020. Il metallo giallo si mantiene comodamente al di sopra dei 2000 dollari/oncia. Il recente rally dell’oro è stato innescato nel novembre dello scorso anno, quando i mercati hanno iniziato a prevedere un rallentamento dell’inflazione nel 2023 e la Federal Reserve ha attenuato un approccio da falco. Di conseguenza, nonostante i successivi aumenti dei tassi d’interesse, i rendimenti dei Treasury decennali sono scesi e il dollaro si è deprezzato, entrambi fattori che favoriscono il metallo bene rifugio per eccellenza. Un ulteriore sostegno è arrivato dai problemi del settore bancario, che hanno ricordato agli investitori di mantenere le loro coperture, viste le fragilità sistemiche che possono essere esposte quando la politica monetaria viene inasprita in modo aggressivo.

Di momento di picco dell’oro si è parlato spesso negli ultimi anni, quale è stato il suo reale

andamento?

I tre recenti picchi dell’oro sono stati determinati da ragioni estremamente particolari, anzi uniche. Il record raggiunto nell’agosto 2020 è arrivato a seguito di un forte rally innescato dalla pandemia. Alcuni potrebbero obiettare che l’oro era già in movimento verso l’alto e che l’accomodamento della politica monetaria aveva favorito l’ascesa dell’oro dalla seconda metà del 2018. Una volta passata la fase peggiore della pandemia, l’oro si è ritirato ma si è avvicinato nuovamente ai massimi storici nel marzo 2022, quando la Russia ha invaso l’Ucraina. La pandemia, la guerra e le turbolenze nel settore bancario sono tutti motivi che, presi singolarmente, hanno alimentato i rally dell’oro negli ultimi tempi.

Come si stanno comportando gli investitori?

Il sentiment degli investitori può essere misurato da due fattori: i flussi in prodotti negoziati in borsa (gli etp) o il posizionamento speculativo sui futures. L’oro fisico detenuto negli etp è piatto da un anno all’altro, con circa 93 milioni di “once troy”, rispetto al massimo storico di circa 110 milioni di once nel settembre 2020. Analogamente, il posizionamento speculativo netto nei futures sull’oro è ben al di sotto dei massimi registrati nel 2020 e nel 2022. Entrambi i dati suggeriscono che il sentiment degli investitori non è ancora teso sul lato lungo.

Cosa potrebbe favorire il rally dell’oro nei prossimi mesi?

Un potenziale catalizzatore dell’interesse per l’oro potrebbe essere il limite al debito statunitense, ovvero il tetto alla quantità di denaro che il governo degli Stati Uniti può prendere in prestito. Attualmente pari a 31,4 miliardi di dollari, il tetto del debito è stato innalzato più volte in passato. Tuttavia, il governo statunitense ha avvertito che sta per esaurire le proprie riserve di liquidità e potrebbe andare incontro a un default sovrano o a pesanti tagli alla spesa entro il primo giugno 2023. Questa situazione potrebbe aumentare la domanda di oro come copertura contro l’incertezza economica. I dati economici potrebbero essere l’altro fattore trainante. Il tasso di inflazione annuale degli Stati Uniti è sceso al 4,9% in aprile, rispetto al 6,4% di gennaio. Se l’inflazione continuerà a scendere in linea con le aspettative del consenso, ciò potrebbe continuare a sostenere l’oro. Sebbene ciò appaia inizialmente controintuitivo, dato che un’inflazione più elevata dovrebbe sostenere l’oro, un ulteriore calo dei rendimenti dei Treasury e l’ulteriore deprezzamento del dollaro che deriverà dal calo dell’inflazione eserciteranno probabilmente una maggiore forza sul percorso dell’oro.

Anche gli altri metalli preziosi possono avere una correlazione con l’oro?

Altri metalli preziosi come l’argento, il platino e il palladio presentano livelli di correlazione con l’oro notevoli, anche se variabili. In passato, abbiamo spesso visto l’argento dimostrare quella che sembra essere una relazione di leva con l’oro. Nel 2020, quando l’oro si è impennato in seguito all’epidemia di Covid, l’argento ha superato l’oro. A volte si nota anche un ritardo nella reazione degli altri metalli preziosi ai movimenti dell’oro. Ad esempio, quando l’oro ha raggiunto i massimi storici nell’agosto 2020, il platino ha raggiunto un picco nel febbraio 2021. Queste dinamiche possono ripetersi o meno, ma è sempre interessante vedere cosa succede al più ampio paniere dei metalli preziosi quando il metallo giallo mostra forti movimenti in entrambe le direzioni.