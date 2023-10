Il risparmio gestito si prende una pausa, in Italia ora trionfano conti deposito e Btp

Agosto è stato un mese poco mosso per il mercato italiano del risparmio gestito, con i fondi aperti che hanno registrato un rallentamento dei deflussi a -795 milioni di euro, dai -2,9 miliardi di euro di luglio. Un dato negativo, che si accoda a quello complessivo del primo semestre 2023, chiuso con una raccolta netta negativa di oltre 17 miliardi, di cui -5,57 miliardi relativa ai fondi comuni e -12,91 miliardi per le gestioni, con soltanto i fondi chiusi in attivo per 1,40 miliardi. I conti di Assogestioni sono impietosi e certificano quanto gli investimenti più tradizionali debbano competere ormai con i conti deposito, arrivati in alcuni casi a riconoscere il 5,4% annuo. E con il Btp, che stacca cedole del 4,7%.

Il tesoretto degli italiani

Una gara al tesoretto degli italiani, destinata probabilmente ad inasprirsi ulteriormente, con il collocamento, il 2 ottobre prossimo, del nuovo titolo di Stato a 5 anni, che ha pagamento trimestrale e tassi minimi fissati al 4,10% e 4,50%. “L’emissione della nuova tranche di Btp Valore rappresenta una fonte di concorrenza per la raccolta di risparmio gestito”, hanno avvertito gli esperti di Equita. Anche l’ultimo collocamento del Btp Valore, dello scorso giugno, aveva fatto il pieno, portandosi a casa 18,2 miliardi.

E Assogestioni, quello stesso mese, aveva dovuto registrare un saldo negativo della raccolta per 1,17 miliardi. In particolare, a soffrire erano stati i riscatti degli azionari (-11 milioni), flessibili e bilanciati erano rimasti in territorio negativo, rispettivamente a -1,6 miliardi e -931 milioni euro, mentre gli unici a brillare erano stati i prodotti obbligazionari (+664 milioni). Il bilancio preliminare delle gestioni di portafoglio registrava, invece, 2,8 miliardi euro di deflussi ad agosto, appesantito dai 3,2 miliardi euro fuoriusciti dalle gestioni istituzionali. E il patrimonio gestito ammontava a fine mese a 2.274 miliardi euro.

La concorrenza dei conti deposito

Oltre ai Btp, con l’inflazione che rallenta, anche i conti deposito si stanno dimostrando un investimento. Per 6 mesi, i tassi di interesse lordi variano tra il 3,3 e il 4%. Se si considerano i depositi da 12 mesi in su, invece, il tasso d’interesse massimo sale al 5%. Ma chiaramente il rendimento non è l’unico fattore da considerare per aprire un conto deposito in banca.

Una fuga dalle gestioni, quindi, che sembra difficile da arrestare, per il momento. Nonostante Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Eurizon, abbia spiegato che “per proteggersi dal carovita la via maestra è il risparmio gestito”. “Ben vengano i rendimenti positivi sui titoli di Stato e il forte appetito per titoli come i BTp Italia. Ma non bisogna dimenticare che, anche ora, il miglior modo per proteggere i risparmi dall’inflazione è avere portafogli gestiti ed equilibrati con anche una componente azionaria”, aveva detto.

Il quadro internazionale

A livello più generale, gli investitori internazionali vedono, comunque, buone opportunità di investimento sul mercato privato. Una survey di Goldman Sachs, condotta tra giugno e luglio 2023, su oltre 200 Limited Partner (LP) e General Partner (GP) evidenzia che il 64% si aspetta un miglioramento delle condizioni di investimento. E il 22% afferma che queste si stanno stabilizzando.

I rischi percepiti si concentrano sulle preoccupazioni macro, non su fattori di mercato. Gli intervistati avevano la possibilità di selezionare più rischi e i rischi maggiormente segnalati riguardano: recessione economica (48%), conflitto geopolitico (46%), inflazione (43%) e tassi di interesse (37%). Se la recessione degli Stati Uniti è molto probabile (77%), le aspettative per l’Eurozona sono anche più pessimistiche (il 90% attende una recessione). Anche le prospettive per i tassi e l’inflazione variano da regione a regione. Negli Stati Uniti, il 49% prevede un aumento dei tassi, mentre nell’Eurozona la percentuale sale al 63%.

Tra le otto principali asset class, gli intervistati hanno dichiarato che le maggiori allocazioni riguardano: buyout (12,2%), private credit (10,1%), real estate (9,6%), infrastrutture (6,4%), growth (5,1%), mercati secondari (5,1%), venture capital (3,9%) investimenti opportunistici/distressed (2,6%).