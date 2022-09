La partnership tra Deliveroo ed Esselunga per la spesa superveloce

Funziona così: vai sulla piattaforma, metti i prodotti virtuali nel carrello, paghi e aspetti al massimo 15 minuti. E la spesa ti arriva a casa. La consegna a domicilio Esselunga la faceva da un po’, ma si dovevano aspettare ore (se non giorni) e costava 6,30 euro. Adesso ha deciso di velocizzarla grazie a una partnership con Deliveroo che consente di consegnarla in 15 minuti. Così pure la catena della famiglia Caprotti entra nel business della spesa superveloce.

La spesa superveloce di Esselunga

Dopo l’uscita di Gorillas (piattaforma ad hoc) dal mercato italiano, la spesa superveloce diventa un terreno di competizione per la Gdo. Ora Deliveroo gestisce uno spazio con 2.400 prodotti Esselunga a Milano. Il servizio si chiama Deliveroo Hop. Non si possono fare acquisti in loco, ma il negozio, non è nemmeno un dark store, fanno sapere. È già tutto funzionante, aree come Porta Romana, Città Studi, Nolo ecc. sono coperte dai rider che raggiungono la destinazione in pochi minuti. La tariffa è di 0,99 euro per il domicilio. Se spendi almeno 25 euro la consegna è gratis. I sacchetti possono essere recapitati a casa o ritirati in apposite cassette (locker). Ma c’è pure il sistema «clicca e vai» che permette di ritirare gli approvvigionamenti per il proprio frigorifero tramite auto. Una sorta di drive in per supermercato.

La spesa superveloce in Carrefour e Conad

Esselunga non è la prima volta di Deliveroo Hop. Il servizio infatti è attivo da marzo e ha altri due punti vendita. Si era partiti con Carrefour con promozioni e sconti del 10%. Ora la tariffa è di 0,99 euro per la consegna (gratis con 10 euro). C’è anche Conad che lo fa e ha un costo di consegna di 0,99 euro (gratis con 10 euro). Ma l’azienda inglese ci aveva già provato nel 2020 con la spesa online. Solo che, in tempo di pandemia, nonostante le vie deserte i tempi erano un pochino più lunghi, cioè 30 minuti. Ora l’obiettivo è allargarsi in altre città come Roma.