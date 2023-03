Il Tesoro colloca altri 9,75 miliardi di Btp: rendimenti in aumento

(Teleborsa) – Dopo il successo del Btp Italia agganciato all’inflazione, il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha collocato 9,75 miliardi di Btp a medio e lungo termine, inclusi Btp Green. I rendimenti sono saliti, nonostante il concomitante calo sul secondario degli ultimi giorni, innescato dai timori per le conseguenze del collasso della Silicon Valley Bank.

In particolare, sono stati collocati 4 miliardi di euro di Btp a 3 anni, per cui la domanda ha raggiunto 5,53 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,38. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d’Italia, il rendimento lordo si è assestato al 3,71%, ovvero 34 punti base superiore a quello dell’asta analoga precedente, che risale al 14 febbraio 2023.



Sono stati anche collocati 3 miliardi di euro di Btp a 7 anni. La domanda è stata pari a 4,27 miliardi, per un rapporto di copertura a 1,42. Il rendimento lordo è paria al 3,98%, in aumento di 18 punti base rispetto all’asta del 14 febbraio 2023.

Le scadenze più lunghe

Inoltre, sono stati collocati 2 miliardi di euro di Btp a 13 anni. La domanda è stata pari a 2,82 miliardi, per un rapporto di copertura a 1,41. Il rendimento lordo è paria al 4,40%.

Infine, sono stati collocati 750 milioni di euro di Btp a 50 anni. La domanda è stata pari a 1,18 miliardi, per un rapporto di copertura a 1,58. Il rendimento lordo è paria al 4,20%.