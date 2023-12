Vacanze di Natale per tutti, meno che al Pronto Soccorso

Tutti in ferie. Meno che al Pronto Soccorso. La medicina d’urgenza resta in prima linea. Con le vacanze dei medici di base, il sistema Pronto Soccorso va ancora più in affanno estattamente come accade in occasione delle vacanze estive. I numeri non sono ancora disponibili, ma chi ha avuto la sventura di aver bisogno di cure d’urgenza ha potuto testare con mano le difficoltà in cui operano medici e infermieri durante le festività. Non a caso l’Accademia dei Direttori SIMEU, meeting operativo tra i primari dei reparti di Medicina d’Emergenza Urgenza italiani, ospedalieri e universitari, ha chiesto a gran voce al governo di intervenire. Si tratta di “un servizio indispensabile per la salute pubblica in quanto luogo dove si trattano le situazioni patologiche gravi, oltre che di sopravvivenza, che possono colpire tutti, indistintamente da ruolo, classe sociale, condizione”.

Emergenza nell’emergenza

Secondo l’Osservatorio del Simeu, normalmente i dirigenti medici mancanti rispetto al necessario sono oggi 4.000, pari al 40% del fabbisogno nazionale. La situazione diventa ancora più critica poi durante le feste e in estate. Così non sono pochi i professionisti della sanità che decidono di gettare la spugna. Sulla base di un’indagine del Simeu su 137 strutture (il 30% di quelle presenti in Italia) su un campione di accessi al pronto soccorso pari a più di 6 milioni, “le fuoriuscite negli ultimi 12 mesi sono 1.033, di cui il 70% dimessi, pensionati, passati a medicina generale o al privato, e il 30% trasferiti ad altro reparto ospedaliero. I nuovi ingressi degli ultimi 12 mesi sono 567. Ne consegue che il bilancio tra fuoriusciti e nuovi ingressi è negativo per il 45%, per cui solo il 55% viene sostituito. Continua, purtroppo, il trend di abbandono” spiega una nota del Simeu.

La litigiosità mette a rischio il personale medico

“Il livello del contenzioso in pronto soccorso è oggi una delle leve che allontana i giovani medici da questa specializzazione e incentiva le dimissioni. Si rileva che nel 53% dei centri sono presenti procedimenti penali in capo ai Dirigenti. In altre parole c’è un procedimento penale ogni 12 medici. “Un ulteriore elemento che non incoraggia a intraprendere, o a mantenere, la professione” sottolinea la nota.

I medici lavorano sotto stress

“Se consideriamo che un pronto soccorso con un’attività medio bassa, non oltre i 30mila accessi annui, ha necessità di almeno 300 turni mensili, ci rendiamo conto dell’esiguità del contributo portato da queste soluzioni e contemporaneamente rileva l’estrema difficoltà di governo delle strutture che ne deriva“ afferma Fabio De Iaco, Presidente Simeu.

Inoltre, i pazienti che arrivano al Pronto soccorso non hanno esattamente il profilo di persone che richiedono interventi di urgenza. Si tratta piuttosto di persone anziane (62% dei casi), con diverse parologie (75% dei casi) e con proglematiche socio-assistenziali (90% degli accessi). Sulla base di queste osservazioni, il Simeu ritiene che sia ormai “assolutamente necessario trovare un modello organizzativo innovativo generale che superi la visione attuale e che consideri il pronto soccorso come priorità”.

L’appello al governo

“Vogliamo tornare a svolgere il nostro lavoro di specialisti dell’emergenza-urgenza per garantire i giusti percorsi di cura ai pazienti. Oggi, per lo stato di necessità, siamo a volte costretti a operare delle scelte di priorità che possono arrivare a penalizzare chi ha bisogno di assistenza. Ci rendiamo conto che spesso alle persone manca questa consapevolezza” dichiara Andrea Fabbri dell’ufficio di presidenza Simeu.

D’altro canto la situazione dell’intero Servizio Sanitario Nazionale

Dopo un ventennio di definanziamento, la sanità fa acqua da tutte le parti. Intanto la popolazione che invecchia richiede sempre maggiori cure e molta prevenzione. “La volontà politica del Governo è di proseguire con lo smantellamento del SSN, e anche la rimodulazione della Missione 6 del PNRR si è tradotta in tagli. Il raffronto con gli altri Paesi europei è impietoso sia per la spesa sanitaria pubblica in valore pro capite, sia per le dotazioni organiche e le retribuzioni del personale sanitario, tra le più basse in Europa” ha sottolineato in una nota la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi.

“L’esecutivo velocizza la privatizzazione della sanità e il passaggio dall’universalità del SSN e della salute come diritto alla cura come bene di consumo, per chi può permetterselo, tanto che la spesa privata sostenuta dai cittadini ha superato la cifra record di 40 miliardi all’anno. Ma quando si arriva a dover scegliere se curarsi pagando, rimandare le cure o, peggio ancora, rinunciare a curarsi per gli insostenibili tempi di attesa o la mancanza di servizi, si materializza la peggiore delle diseguaglianze e un grave attacco alla dignità delle persone” ha concluso. Difficile invertire la rotta con il fardello di debito pubblico in capo al Paese. Tuttavia, un Servizio Sanitario Nazionale forte, pubblico e universale resta una priorità, come ricorda la Cgil. Come lo è il Pronto soccorso e la medicina di emergenza.