L’Archivio di Stato vuole gli spazi di Roma Mobilità

L’Archivio di Stato di Roma

Brutte notizie per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: l’Archivio Centrale dello Stato vuole gli spazi di Roma Mobilità, società in house di Roma Capitale. Roba da far tremare il Campidoglio l’intervista al numero uno dell’Archivio Centrale dello Stato Andrea De Pasquale, pubblicata sul numero di dicembre di The Science of Where, periodico diretto di Esri Italia, definita come “l’azienda di riferimento in Italia nelle soluzioni geospaziali, nella geolocalizzazione e nei sistemi informativi geografici”, guidata da Emilio Misuriello.

Nella rivista, diretta da Emilio Albertario, De Pasquale sottolinea che l’istituzione ha bisogno “di nuovi spazi da adibire a deposito, atti a ricevere e conservare la memoria dello Stato che ancora attende di essere versata” all’archivio, “come prevede la legge. In particolare, si stima che circa 200 km lineari di documentazione attende di essere versata”. E “a questo proposito occorre ricordare che al momento l’Acs occupa il corpo centrale e l’ala laterale nord del complesso di piazzale degli Archivi all’Eur”.

L’asa sud dell’Inail

Per questo bisogna “acquisire anche l’ala sud, anch’essa di proprietà dell’Inail ed è oggi in uso a Roma Mobilità, in modo da creare la cittadella degli archivi nazionali”. E De Pasquale “ha segnalato un fabbisogno allocativo di circa 26mila metri quadri da adibire a deposito archivistico e a locali accessori, con il connesso adeguamento dell’impianto antincendio”. Roma Servizi per la Mobilità, che nella capitale viene definita semplicemente come Roma Mobilità, è una società in house di Roma Capitale che svolge i compiti di agenzia per la mobilità sia pubblica che privata a Roma.

Nel dettaglio la società si occupa della pianificazione, progettazione, regolazione e monitoraggio del trasporto pubblico locale e di quello privato, del rilascio dei permessi per le zone a traffico limitato e dei contrassegni per disabili, della gestione dei sistemi di trasporto turistico e scolastico oltre che della rete di taxi, car sharing e noleggio con conducente, della gestione degli impianti semaforici e di agevolare la comunicazione tra Roma Capitale e le sue società partecipate. Occupandosi di mobilità, la società dovrà anche pensare a trasferire la sua sede…