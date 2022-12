Lo storico banchiere Bazoli si dedica alla veneziana Fondazione Cini

Banzoli e la Fondazione Cini

Il consiglio generale della Fondazione Giorgio Cini, presieduto da Giovanni Bazoli, ha approvato il programma delle iniziative culturali previste per il 2023. Un calendario ricco di appuntamenti promossi dalle attività di ricerca degli istituti e dei centri della fondazione, dalla storia dell’arte, alla musica, al teatro, ai temi della digitalizzazione, al confronto tra tutte le discipline, con nuove collaborazioni sul fronte istituzionale con enti pubblici e privati, veneziani, italiani e internazionali.

Saranno oltre 60 gli appuntamenti nel 2023 aperti al pubblico: convegni, giornate di studio, workshop dedicati alla musica antica, moderna e vivaldiana, al teatro, all’arte e allo studio delle civiltà e spiritualità comparate, seminari, concerti e presentazioni tra i quali una nuova stagione concertistica all’Auditorium “Lo Squero”; 6 progetti espositivi nell’Isola di San Giorgio Maggiore, nella Galleria di Palazzo Cini a San Vio e al Castello di Monselice, oltre alle mostre realizzate dagli Istituti culturali della Fondazione ospitate a Venezia, Milano e Roma.

Quasi 30 progetti editoriali, numerose borse di studio e 2 riconoscimenti: il premio “Benno Geiger” per la traduzione poetica, che arriva alla decima edizione e il “Premio Malabotta”, promosso dall’Istituto di Storia dell’Arte a sostegno di viaggi studio e residenze fuori sede per storici dell’arte, laureati, specializzandi, doc e post-doc. Torna, con un programma di formazione online e in presenza sempre più ricco, il ciclo Aoa | ArchiVe Online Academy.

L’arte della Galleria

Da segnalare che la Galleria di Palazzo Cini a San Vio, raffinata casa-museo sorta nel 1984 che custodisce un prezioso nucleo della raccolta d’arte antica di Vittorio Cini riaprirà tutti i giorni, tranne il martedì, grazie alla partnership con Assicurazioni Generali. Il 2023 vedrà una nuova edizione di “Ospite a Palazzo”, l’iniziativa espositiva che prevede la presentazione negli spazi della Galleria di singoli capolavori di musei italiani o internazionali concessi secondo il meccanismo dello scambio in occasione di prestiti.

Dalla primavera del 2023 la Galleria ospiterà il capolavoro di Artemisia Gentileschi raffigurante Cleopatra, delle collezioni della Fondazione Cavallini Sgarbi, ottenuto in occasione del prestito di un nucleo di dipinti ferraresi della raccolta di Palazzo Cini alla mostra Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa che si terrà a Ferrara nei primi mesi del 2023.

A partire dalla seconda metà di luglio fino al 15 ottobre sarà la volta di un altro ‘ospite illustre’: grazie a uno scambio con il Museo del Castello Reale di Varsavia, che esporrà alla mostra Memoria dell’Antico e il primo Rinascimento il quadro con il Giudizio di Paride di Sandro Botticelli delle raccolte Cini, sarà presentato nel salone della galleria il dipinto con la “Veduta di Varsavia con la chiesa della Santa Croce” di Bernardo Bellotto.