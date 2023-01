Cordusio, una piazza. Ma ora anche un aperitivo

Cordusio è anche un aperitivo

Nel mondo degli affari, piazza Cordusio ha sempre rappresentato il centro finanziario di Milano. Ora è anche un aperitivo: il primo al mondo a base di frutti a bacca rossa 100% naturale.

Con Cordusio “volevamo migliorare i nostri cocktail con un aperitivo super-premium naturale al 100%, ma non riuscivamo a trovare gli ingredienti giusti. Non esisteva nulla che potesse fare al caso nostro, fino a che non siamo riusciti a realizzare la ricetta di Cordusio, naturale e con frutti a Bacca rossa” spiega Chris Tanca, founder of Cordusio.

Realizzato con botaniche di provenienza locale e prodotto in modo sostenibile con la sua gradazione di 19,5%, Cordusio è confezionato in una bottiglia di vetro color scarlatto ispirata alla tradizione italiana del fine wine and spirits e ai grandi maestri del vetro di Murano, richiamando la tradizione dell’art nouveau.

E il colore del liquido deriva proprio dalla sua ricetta unica e naturale al 100%, a base di frutti a bacca rossa. Ideato “per stimolare i più sofisticati ed esigenti cocktail lovers, senza perdere però la sua semplicità e naturalezza”, per Daniela Garcea, global brand activator di Cordusio, “oltre a essere un prodotto italiano, miscelato da mastri artigiani e imbottigliato con ingredienti di provenienza locale appena raccolti, Cordusio è anche unico nel mondo degli alcolici italiani in quanto prodotto B-Corp Pending. Questa certificazione adotta un approccio olistico alla sostenibilità, premiando non solo l’impatto positivo dell’azienda sull’ambiente, ma anche quello sui dipendenti e sulla società”.