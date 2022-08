Enrico Letta sponsor della mostra di Van Gogh

La mostra di Van Gogh

«Vorrei un Pd come un quadro di Van Gogh, con colori netti», ha detto Enrico Letta. Una frase, quella del segretario del Partito democratico, che di fatto ha sponsorizzato la prossima mostra del gigante dell’arte, in programma dal prossimo 8 ottobre, dopo le elezioni, a Roma, nelle sale di Palazzo Bonaparte. Anche se Vittorio Sgarbi ha sbeffeggiato Letta, sottolineando che un italiano deve citare Raffaello, Piero della Francesca e Correggio, l’iniziativa viene proposta dagli organizzatori (prodotta da Arthemisia e realizzata incollaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo) come «la più grande e attesa mostra dell’anno».

Letta in realtà ha voluto fare un “bel gesto” nei confronti di Nicola Zingaretti, dato che l’esposizione vanta il patrocinio della Regione Lazio, oltre che del Comune di Roma con l’assessorato alla cultura guidato da Miguel Gotor. Per la mostra di Van Gogh, main sponsor è Acea, sponsor Generali Valore Cultura, special partner Ricola, mobility partner Atac, media partner Urban Vision «ed è consigliata da Sky Arte». Letta non potrà mancare all’inaugurazione, per ammirare l’autoritratto dell’artista olandese.