Letta come San Pietro, triplo rinvio della direzione del Pd

Il rinvio della direzione del Pd

Forte delusione, a dir poco, tra coloro che sono stati espulsi dalle liste dei candidati del Partito democratico per le prossime elezioni: in pratica, «trombati a priori» senza nemmeno conoscere il responso delle urne. Quello che ha fatto più male, però, è stato il triplice rinvio della direzione del Pd, voluto da Enrico Letta, per riuscire a trovare “la quadra” delle candidature: solo a notte fonda si è potuto avere l’elenco completo (tanto i giornali il 16 agosto non escono), e qualcuno ha parlato di Letta «come San Pietro». Che c’entra? «Il santo per tre volte rinnegò Gesù, dicendo di non essere un suo seguace, e il segretario per tre volte ha posticipato la riunione per far finta di non conoscere i candidati»…