Esselunga fa innamorare pure i romani con il suo panettone deluxe. E alla Scala di Milano...

Il panettone di Esselunga sbarca a Roma a via Tomacelli. Il marchio premium sarà presente anche a Milano alla prima della Scala

Il panettone Esselunga: dalla prima alla Scala fino alla Capitale

Il panettone di Esselunga sbarca a Roma: a via Tomacelli, nel negozio laEsse appena inaugurato, è arrivata Elisenda, l’alta pasticceria accompagnata dalla caffetteria per colazioni e pause caffè. Va sottolineato che il marchio premium di Esselunga sarà presente a Milano alla prima della Scala con i macaron e il panettone alla cena e per il pubblico del teatro nei bar durante gli intervalli. Le prime risposte della clientela romana sono state entusiasmanti: l’incontro tra la Esselunga della famiglia Caprotti e il ristorante stellato “Da Vittorio”, due realtà d’eccellenza, accomunata “dalla tradizione di un saper fare costruito grazie alla cura della qualità, all’attenzione ai dettagli e ad una vocazione comune: servire al meglio i propri clienti”, ha avuto successo. Lo studio delle ricette e la gestione del laboratorio di pasticceria avvengono con la collaborazione dei fratelli Cerea del ristorante “Da Vittorio”. E i pasticceri, formati sulla base degli insegnamenti che solo un ristorante stellato può offrire, selezionano ogni giorno gli ingredienti migliori e li lavorano con cura e passione.

Nuovi negozi anche a Milano

Nello stesso tempo Esselunga rafforza l’offerta a Milano: in via Temistocle Calzecchi ha aperto il nuovo negozio laEsse, il format di vicinato di Esselunga, nato per soddisfare le esigenze di una spesa quotidiana. Nell’occasione è stato anche restaurato un murale, oggetto di un intervento di tipo conservativo sostenuto da Esselunga in accordo con il Comune di Milano. Il restauro è stato eseguito da Davide Riggiardi, docente di Restauro di dipinti murali contemporanei presso l’Accademia di Brera di Milano, affiancato da un gruppo di restauratori professionisti: Laura Menegotto, Mattia Morlotti, Veronica Ruppen, Alessia Traversi. Uno dei primi esempi di street art milanese e memoria del fermento culturale dell’epoca, è stato così restituito al quartiere e alla città.

Gli indiani metropolitani

Le opere raffigurano un capo indiano, emblema degli Indiani Metropolitani, un’ala del Movimento di contestazione del 1977; un cormorano, imbrattato di petrolio, simbolo di denuncia dei disastri ecologici causati dallo sversamento di carburante delle petroliere in mare; la riproduzione della copertina dell’album Atom Heart Mother dei Pink Floyd; un ritratto di Jimi Hendrix e il simbolo del sole che ride “Energia nucleare? No grazie” a sostegno dell’attivismo antinucleare. Si tratta dell’undicesima apertura di questo format, nove si trovano nel capoluogo lombardo e due a Roma. A via Cola di Rienzo e a via Tomacelli, dove è stata presentata la linea Elisenda.