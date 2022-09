Franceschini è pronto per la presidenza della Camera

Franceschini alla presidenza della Camera

«Ma ha detto proprio così? Sembra incredibile sentire Dario Franceschini che dà l’addio a una poltrona»: nella tarda mattinata di ieri il ministro della Cultura ha stupito alcuni dei presenti nell’aula Ottagona del Museo Nazionale Romano, nella capitale, dicendo «sono alla fine del mio mandato». Qualcuno approfondisce il tema evocando la lettura degli ultimi sondaggi riservati, altri tentando di minimizzare sottolineando che “quando lui afferma una cosa del genere vuol dire che ha già in tasca un’altra carica importante, ovvero la presidenza della Camera dei Deputati. È già pronto».

Franceschini era insieme al numero uno del Comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, il generale Roberto Riccardi, e all’incaricato d’affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia Shawn Crowley. E con il diplomatico americano il ministro ha ringraziato il District Attorney’s Office di Manhattan e l’Homeland Security Investigations (l’Hsi è il braccio operativo anticrimine del Dhs, ovvero il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti d’America fondato da George Bush, con agenti speciali assegnati anche alle ambasciate americane nel mondo) per il rientro in Italia del gruppo scultoreo “Orfeo e le sirene”, esposto fino al 15 ottobre nel Museo dell’Arte Salvata, quando poi sarà trasferita nel Museo Archeologico di Taranto.

L’operazione di recupero è nata in Italia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto guidata dal procuratore Eugenia Pontessuglia, con l’apporto dei carabinieri: il gruppo, in terracotta, a grandezza quasi naturale e datato IV secolo a.C. era stato trafugato negli anni settanta da un sito archeologico tarantino e acquistato successivamente dal The Paul Getty Museum di Malibu.