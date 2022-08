L’appalto antincendio della Rai

Per la Rai milanese, quella di corso Sempione, via all’appalto per il servizio antincendio. Anche se c’è chi dice che l’ad Carlo Fuortes “fa fuoco e fiamme”, lui vuole garantire la sicurezza della sede meneghina, evitando il rischio di vedere finire in cenere i locali: con 1,726 milioni di euro dovranno essere garantiti per tre anni i servizi di «esercizio e manutenzione degli impianti riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria, idrico sanitari e idrico antincendio». C’è tempo fino al prossimo 16 settembre per partecipare.