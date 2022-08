Giuseppe Conte se ne va a Punta Rossa a prendere il sole

Conte a Punta Rossa

L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a Punta Rossa, al Circeo. Certo, qualcuno vicino a lui commenta che «il nome della località ora rischia di essere politicamente scorrettissimo, dopo tutte quelle invettive che si sono detti con Enrico Letta».

Comunque, il tempo per prendere il sole è poco, visto che tocca tornare a Roma per le interviste televisive. Quella più apprezzata però non è stata diffusa dal piccolo schermo ma da un quotidiano, Avvenire, e firmata da Eugenio Fatigante.