La vodka italiana

Nel 2011 le recensioni positive non mancarono, quando Lapo Elkann inventò la vodka 100% italiana, fatta con cereali e vini bianchi del Friuli. “I Spirit Vodka”, era il nome della produzione, che per “Ultimate Spirit Competition” di New York meritava di stare in classifica tra le migliori dieci del mondo. Come al solito, Lapo aveva guardato lungo, poi la fortuna gli ha voltato le spalle.