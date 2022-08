Intesa, musei gratis domenica e a Ferragosto

L’apertura gratuita dei musei statali

Non c’è solo il ministro della Cultura Dario Franceschini che promuove l’apertura gratuita dei musei statali. Anche Intesa Sanpaolo, grazie al consigliere delegato Carlo Messina, spalanca le proprie collezioni e le realtà museali sparse per l’Italia senza far spendere un centesimo agli amanti dell’arte. Oltre a domenica, anche lunedì 15 agosto Intesa Sanpaolo aprirà in via eccezionale e con ingresso gratuito le Gallerie d’Italia di Milano, Torino, Vicenza e Napoli. Ampia la scelta: la fotografia di Paolo Pellegrin e dell’Archivio Publifoto a Torino, “Restituzioni” a Napoli, “I Marmi Torlonia” e Matthias Schaller a Milano, l’illustrazione creativa di Christoph Niemann a Vicenza.

Stesse modalità di apertura e di ingresso per la Galleria degli Alberti di Prato, recentemente aperta al pubblico dalla banca, e la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, entrata a far parte del patrimonio artistico Intesa Sanpaolo. Da sottolineare la proposta vicentina: alle Gallerie d’Italia di Contra’ Santa Corona, è visibile il genio Christoph Niemann, star internazionale dell’illustrazione creativa, collaboratore di New Yorker, National Geographic, The New York Times Magazine: esposte fino al 28 agosto oltre 200 opere nella sua prima personale in Italia. A ingresso gratuito anche la collezione permanente dedicata al Settecento Veneto, con dipinti di Canaletto, Guardi e Carlevarijs.