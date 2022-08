Anche Roma sogna la sua Tour Eiffel sul Monte Mario

La Tour Eiffel sul Monte Mario

Per qualcuno è un desiderio, per altri invece una possibile realtà: a Monte Mario, dove c’è il gigantesco ripetitore della Rai, qualcuno coltiva il progetto di trasformare l’antenna in una “Tour Eiffel romana”, con tanto di ristorante in cima. L’ipotesi è suggestiva, e pare non impossibile da effettuare.

Sarebbe il punto più alto di Roma nel quale poter cenare, battendo lo storico “Fungo” dell’Eur, la torre piezometrica alta 50 metri, e anche la pluristellatissima La Pergola di Heinz Beck, situata all’ultimo piano del Rome Cavalieri Waldorf Astoria, che poi si trova proprio nella stessa via Alberto Cadlolo che ospita l’antenna che trasmette i canali della Rai.

Il traliccio è di RaiWay, e nel 2011, nel mese di marzo, per una settimana, grazie ai suoi 180 metri di altezza il tricolore a led (centomila micro lampade colorate) ideato per festeggiare l’anniversario numero 150 dell’unità d’Italia è stato visibile in tutta Roma.