Ruffini e Marcello Fiori alla scuola di manager

Creare nuovi manager nelle politiche culturali, sanitarie e pubbliche: è l’imperativo categorico che ha fatto nascere le due giornate di incontri presso il nuovo campus romano di Sda Bocconi School of Management.

Sono circa 178mila i dirigenti pubblici italiani. La quasi totalità della maggioranza è costituita da medici, tecnici e dirigenti scolastici , circa 133mila. I manager amministrativi sono circa 22mila, mentre quelli ministeriali e centrali in genere sono oggi circa 7.500, come si legge nella Relazione annuale Parlamento sul costo del lavoro pubblico.

“Governare i bisogni di una popolazione diversa da quella che ha visto la nascita e lo sviluppo del Sistema Sanitario Nazionale rappresenta la principale sfida in tema di politiche sanitarie, dove soluzioni innovative richiedono nuove competenze, di governance e spesa sanitaria, innovazione e digitalizzazione, formazione e ricerca”, hanno affermato i bocconiani.

“Ci sono tendenze ormai in atto da tempo che aspettano risposte e che segneranno il futuro del nostro servizio sanitario nazionale. E’ tempo di agire. Crediamo siano necessari dei cambiamenti e per questo ci confronteremo su temi quali governance, spesa sanitaria, innovazione e digitalizzazione, formazione e ricerca”, ha detto Rosanna Tarricone, Sda Bocconi Associate Dean for Government & Health Division.