Starace va in treno a Milano e nel posto accanto al suo trova il viceministro Leo

Le giornate elettriche di Starace

Giornate elettriche per il numero uno di Enel Francesco Starace. La compagnia ha compiuto 60 anni e l’importante traguardo è stato festeggiato a Roma ieri sera all’Auditorium Parco della Musica con un concerto di Natale eseguito dalla JuniOrchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano, e con l’accensione dell’opera di Arthur Duff “Eyes with eyes – Riflessi Futuri”.

Invitati tantissimi, “anche troppi”, secondo alcuni politici: fatto sta che molti hanno alzato il sopracciglio vedendo che al

cocktail c’erano i bicchieri di plastica (era il buffet Nip, ne esisteva però anche uno per i Vip, curatissimo), e nel nome della “sostenibilità” hanno criticato la scelta del cosiddetto “usa e getta”.

Dopo una serata di festeggiamenti, oggi si ricomincia e si parte tutti, per andare a Milano: c’è la Scala che attende. E così Starace in mattinata è salito sul treno, diretto verso il capoluogo lombardo: sul sedile accanto c’era Maurizio Leo, il viceministro all’Economia e alla finanze. Se questa non è fortuna…