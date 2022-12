Una fondazione e un francobollo per Ennio Doris

Una fondazione e un francobollo per ricordare il fondatore di Mediolanum, Ennio Doris, scomparso un anno fa.

Il ricordo del fondatore di Mediolanum

Gianni Letta, presidente dell’Associazione Civita, ha dato il via alle celebrazioni per ricordare Ennio Doris, a Roma. E con Antonio Palma, presidente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, c’era la famiglia dell’indimenticato pioniere della finanza italiana: Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, Sara Doris, vice presidente di Banca Mediolanum e presidente di Fondazione Ennio Doris, e Lina Tombolato, moglie del fondatore di Banca Mediolanum.

Una fondazione e un francobollo, per far vivere sempre Ennio: la prima vuole raccogliere la sua eredità morale, il cui agire è sempre stato guidato da alti principi etici e sociali, con la volontà di proseguire questa missione, dando continuità al suo operato e proiettarlo nel futuro.

Ente del Terzo Settore, la fondazione si occuperà di progetti legati alla crescita della persona, muovendosi sia nella direzione della riabilitazione sociale attraverso il lavoro sia nei confronti di studenti meritevoli e con poche possibilità economiche, con borse di studio.

Con Sara Doris pronta a sottolineare che Ennio “ha fondato la sua vita e Banca Mediolanum chiedendosi in che modo potesse essere utile agli altri, ha sempre pensato che chiunque avesse il diritto e il dovere di mettere a frutto i propri talenti, di essere sostenuto in un momento di difficoltà, di avere una seconda possibilità, di essere e sentirsi utile, avere un ruolo riconosciuto all’interno della società e della famiglia. Abbiamo fortemente voluto Fondazione Ennio Doris come memoria generativa per tramandare il segno che ha lasciato mio padre che da oggi sarà ancora più concreto”.

“Lo specchio del Paese”

Per lasciare un segno nel tempo e nello spazio Banca Mediolanum ha annunciato anche l’emissione di un francobollo commemorativo, per consegnare il valore di Ennio Doris all’intero Paese. Francobollo emesso a tempo di record grazie alla congiunta collaborazione dell’attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane.

Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, ha evidenziato che “il francobollo rappresenta il caleidoscopio di una nazione. E’ lo specchio che riflette le immagini più belle e autentiche di un Paese, immagini da coltivare, apprezzare e conservare nel tempo. Ennio Doris, banchiere italiano illuminato e fondatore di Banca Mediolanum, viene raffigurato ad imperitura memoria su un francobollo, conservando in questo modo il suo ricordo vivo in un frammento di eternità. E’ nostro dovere tramandare alle future generazioni il suo operato, i suoi insegnamenti, i suoi valori, la sua forza innovatrice, in Italia ma anche nel mondo intero”.