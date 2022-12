Terzo bilancio consecutivo in rosso per il Napoli: perdite per 52 milioni

Il club di De Laurentiis ha chiuso i conti con perdite per 52 milioni. Ma il rimbalzo del bilancio del Napoli dovrebbe arrivare in fretta.

Un rosso di quasi 52 milioni di euro per il Napoli nel bilancio chiuso il 30 giugno 2022. La cifra approvata dal cda segna un leggero miglioramento rispetto a 12 mesi prima, quando il club di Aurelio De Laurentiis aveva approvato conti in perdita per oltre 58 milioni di euro. Nel verbale di assemblea è presente a cifra (51.952.201,73 euro), riportata da Calcio e finanza.

I numeri del club partenopeo, molto attento a tenere in equilibrio i conti negli anni passati, sono peggiorati radicalmente con l’arrivo del Covid. In tre anni il Napoli ha dovuto mettere a referto più di 129 milioni di euro di perdite, anche a causa di rendimenti sportivi non al livello di quelli precedenti. Con, di conseguenza, meno introiti legati ai risultati.

Rimbalzo dei risultati sportivi

Tuttavia il club di De Laurentiis sembra già orientato a rimbalzare nel prossimo bilancio. Il Napoli infatti è tornato in Champions League da questa stagione, dove sta viaggiando a vele spiegate. Facendo così incetta anche dei bonus milionari riservati ai club per ogni partita vinta.

E, al momento, guida indisturbata la classifica della Serie A con ampio margine sulle inseguitrici: ai successi sportivi seguirebbero di conseguenza nuovi incassi per aiutare il bilancio.

La cura arriva dal calciomercato

Non va dimenticato anche il calciomercato estivo, caratterizzato da un’altissima resa qualità/prezzo. Se il Napoli vola in classifica, infatti, non è dovuto solo a spese milionarie ma anche a grandi colpi a prezzi contenuti. In base alle cifre notificate da Transfermarkt il Napoli ha speso circa 68 milioni di euro per rinforzare la squadra in estate, incassandone però oltre 80.

A questi numeri vanno aggiunti i risparmi sugli ingaggi, data l’uscita di grandi nomi e stipendi altrettanto pesanti come Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insegne e Dries Mertens. Il bilancio del Napoli, insomma, dovrebbe rialzarsi in fretta.