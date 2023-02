Mef, avviato tavolo tecnico su fisco e vigilanza nel calcio

Tavolo tecnico per la sostenibilità del settore calcio

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che si è tenuta oggi una riunione nel corso della quale il viceministro Maurizio Leo e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, insieme al presidente della Figc Pasquale Gravina e il presidente della Lega calcio Lorenzo Casini, hanno concordato di avviare un tavolo tecnico per favorire la sostenibilità finanziaria del settore.

L’obiettivo è garantire una maggiore trasparenza e vigilanza sui bilanci societari a partire dal tema delle plusvalenze, del controllo e di meccanismi di compliance con l’amministrazione finanziaria. L’affaire Juve è solo la punta dell’iceberg di un settore in grandissima difficoltà sia finanziaria che di credibilità. Il caso delle plusvalenze gonfiate e in alcuni casi addirittura inventate non riguarda solo il club più titolato d’Italia, ma sfiora, lambisce e in alcuni caso tocca diversi altri club.

Si parla di una serie A ai minimi storici rispetto rispetto ai livelli raggiunti neanche tanti anni fa e che genera un giro d’affari decisamente inferiore rispetto a quello di Premier inglese, Liga spagnola e Bundesliga tedesca e che quindi ha più difficoltà al mettersi al passo rispetto ai concorrenti europei. (Teleborsa)