Eni firma accordo con Milano-Cortina, nuovo sponsor per i giochi

Eni nuovo sponsor delle Olimpiadi Milano-Cortina

Nuovo sponsor per Milano-Cortina. Accanto a Esselunga, Herbalife e Ramstand anche Eni entra tra i supporter dei giochi Olimpici invernali del 2026 organizzati in Italia. La fondazione, che ha recentemente nominato ad Andrea Varnier è un po’ in ritardo sul fronte della ricerca degli sponsor che dovrebbero portare nelle casse di Milano-Cortina circa 500 milioni. Eni, la più grande azienda energetica del paese controllata dal ministero del Tesoro al 30% circa, non poteva certo mancare all’appello.

I commenti

“Le Olimpiadi Invernali 2026, a tre anni dall’avvio, hanno già parecchi primati – commenta Giuseppe Ricci, Direttore generale energy evolution di Eni – e sono tutti in linea con i valori a cui ci ispiriamo. Il nostro supporto sarà orientato a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 più sostenibili”. Felici ovviamente i diretti interessati, Giovanni Malagò presidente della fondazione e l’ad Andrea Varnier, dell’arrivo del nuovo sponsor.

“Avere accanto un partner come Eni – ha detto Varnier – rappresenta, per noi e per tutto il Paese, un attestato del grande interesse e della grande attesa di tutti gli italiani per i prossimi Giochi. Siamo orgogliosi di poter fare squadra con una grande azienda, che sposa in pieno i nostri valori e investe lungo due direttrici: quella della decarbonizzazione e quella della promozione dell’interesse nazionale”.