Roger Federer si ritira dal tennis

Venti titoli vinti del Grande Slam, 8 trionfi a Wimbledon e 103 tornei conquistati nel tour. Per un guadagno di 90 milioni solo nell’ultimo anno ed un patrimonio che supera il miliardo di dollari. L’addio al tennis di Roger Federer sarà molto amaro per i tifosi che l’hanno sempre seguito, ma un po’ meno per il fuoriclasse svizzero che a 41 anni potrà consolarsi fuori dal campo con la prodigiosa ricchezza accumulata nei suoi 24 anni di carriera. Ancora l’anno scorso, secondo Forbes, risultava, per 17 stagioni consecutive, il tennista più pagato del mondo.

Il campione nato a Basilea nel 1981 ha vinto nella sua carriera 1.251 partite. Ma nel curriculum colleziona anche 6 titoli nelle Atp Finals in 18 edizioni, in cui ha vinto complessivamente 59 partite. “Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni”, ha detto Federer, che ha assicurato, comunque, che “giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”.

Alla base della scelta i noti problemi fisici. Dopo la prima operazione al ginocchio nel 2016, nel 2020 sono seguiti altri due interventi ed un altro ancora nel 2021. Federer ha raggiunto il numero 1 del ranking per la prima volta all’età di 22 anni, il 2 febbraio 2004. Nel 2018, a 36 anni, è diventato il giocatore più anziano nella storia del tennis a guidare la classifica. In totale, è rimasto sul trono per 310 settimane, con una striscia di 237 settimane consecutive tra il 2 febbraio 2004 e il 18 agosto 2008. Una carriera non certo avara di soddisfazioni economiche.

Lo scorso anno aveva portato a casa un compenso di 90 milioni di dollari. Una somma che ha incrementato il suo ricco patrimonio, che secondo Forbes ha raggiunto ormai il miliardo di dollari. Tanto da fare di Federer il quarto sportivo miliardario della storia dopo Michael Jordan, Tiger Woods e Floyd Mayweather.