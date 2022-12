Un fondo d'investimento per salvare il Viperetta e la Sampdoria

Il fondo d’investimento Merlyn sulla Sampdoria

Ce la farà il fondo d’investimento Merlyn a chiudere l’operazione con la Sampdoria? Come ricostruito da Milano Finanza, l’offerta vincolante per rilevare il club blucerchiato scadrà domani. Ma la cessione non è perfezionabile senza l’ok dell’ex presidente Massimo Ferrero, noto er Viperetta, che nonostante i guai giudiziari controlla la società attraverso un trust.

Il fondo d’investimento, che è già proprietario della squadra francese del Lille, è disponibile a mettere sul piatto 50 milioni, 30 a titolo di aumento di capitale e 20 come denaro fresco che confluirebbero nelle casse sociali. Resterebbe l’importante debito che grava sui conti del club, circa 150 milioni, che dovrà per forza di cose passare attraverso un piano di ristrutturazione.

A Ferrero, però, da questa operazione non finirebbe in tasca un euro e forse è per questo motivo che il patron della squadra ligure non ha ancora dato il suo assenso alla cessione.