Inter, il finlandese Zilliacus interessato a rilevare il club

L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus sta valutando la possibilità di fare un’offerta per rilevare l’Inter in un contesto di crescente interesse per il club da parte di investitori internazionali, alimentato anche dall’imminente finale di Champions League. Il 10 giugno l’Inter affronterà il Manchester City nella partita più importante del calcio europeo. Si tratta della prima finale di Champions League per la squadra milanese da quando il gruppo cinese Suning Holdings ha assunto il controllo del club nel 2016.

Fuori del rettangolo verde, Goldman Sachs e Raine, che ha gestito la vendita del Chelsea l’anno scorso, hanno avuto contatti con diverse parti interessate a investire nel club nerazzurro, hanno detto due fonti a Reuters.

Zilliacus voleva il Manchester United

L’ex dirigente di Nokia Zilliacus è tra i possibili pretendenti, secondo le due fonti, che hanno chiesto di restare anonime in quanto i colloqui sono riservati. Quest’anno Zilliacus è emerso come possibile acquirente del Manchester United ma ha abbandonato la corsa. Due persone a conoscenza della situazione hanno aggiunto che i consulenti probabilmente fisseranno una scadenza per la presentazione di un ultimo round di offerte per l’Inter nelle prossime quattro settimane, mentre un’altra fonte ha affermato che un’operazione potrebbe essere finalizzata nel corso dell’estate.

Tuttavia, Suning ha negato che siano in corso negoziati per la cessione del club nerazzurro. “Non c’è nessun processo di vendita”, ha fatto sapere un rappresentante dei media del Suning Holdings Group. Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha detto l’anno scorso che l’azionista resta impegnato a sostenere il club nel lungo termine.

Prestito da 275 milioni di euro in scadenza

L’Inter, nella cui rosa spicca l’attaccante argentino Lautaro Martinez, è stata duramente colpiti dagli effetti della pandemia di Covid-19, registrando una perdita di 140 milioni di euro nell’esercizio 2021-22. Per dare respiro alle casse del club dopo la pandemia, Suning ha ottenuto un un finanziamento di 275 milioni di euro da Oaktree Capital Management, che scadrà l’anno prossimo.

Zilliacus stava cercando di acquistare il Manchester United attraverso la sua holding, XXI Century Capital, prima di ritirarsi dalla corsa ad aprile. Secondo una delle fonti, Zilliacus ha bisogno di un equity partner per procedere ad un eventuale offerta per l’Inter, che non può sostenere da solo.

Il mese scorso XXI Century ha annunciato di essere in trattativa con diversi grandi investitori istituzionali e family office statunitensi, asiatici e mediorientali per raccogliere fondi e investire nel calcio europeo. La società di investimento statunitense RedBird Capital Partners ha concluso l’anno scorso un accordo da 1,2 miliardi di euro per acquistare il Milan, che condivide con i nerazzurri lo stadio Giuseppe Meazza, a Milano.

Entrambe le squadre vorrebbero costruire un nuovo stadio che prenda il posto di San Siro, ma non ci sono stati progressi in tal senso.