La Juve vola in Borsa sulle voci per un possibile delisting. Scopri quanto deve sborsare Exor

La Juve è il miglior titolo dell’indice Ftse All-Share

Vola il titolo della Juventus che è il migliore dell’indice FTSE All-Share per le indiscrezioni relative a un probabile delisting rilanciate dal sito Dagospia. “Quando il clamore dell’inchiesta sui conti della Juve sarà scemato, la dirigenza della società, per ordine di John Elkann, dovrà procedere a un’offerta pubblica d’acquisto per l’uscita dalla Borsa”. Non solo, perché secondo lo stesso sito il delisting non sarebbe che il primo passo di un processo che potrebbe portare nel breve o medio periodo alla cassione dello stesso club bianconero.

Così immediatamente gli analisti hanno iniziato a fare i conti in tasca alla famiglia Agnelli. Secondo Equita il delisting costerebbe a Exor, la holding di controllo della Vecchia Signora ai prezzi correnti circa 200 milioni di euro per le azioni di cui non ha ancora il controllo. Al metà giornata il titolo guadagna quasi il 6% a 0,279 euro. Da ricordare che la Juve ha perso circa il 20% negli ultimi tre mesi dopo le dimissioni del board e le indagini di Consob e magistratura.