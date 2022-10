Quanto vale Kvaratskhelia, il fenomeno del Napoli fuggito da Putin

Chi è Khvicha Kvaratskhelia

È sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio. Si chiama Khvicha Kvaratskhelia ed è il talento georgiano che a soli 21 anni fa sognare lo scudetto al Napoli. Ora lo chiamano già Kavaradona, ma fino a qualche mese fa era praticamente sconosciuto ai più. Pensate che la società azzurra l’ha pagato solo 10 milioni e ora vale almeno 5 volte tanto. Ma come mai il Napoli l’ha comprato a prezzo di saldo?

La fuga di Kvaratskhelia dalla Russia

Se il prezzo del cartellino è stato così basso, dipende da vari fattori. Uno di questi è la guerra in Ucraina. Allo scoppiare del conflitto l’attaccante georgiano giocava infatti nel Rubin Kazan, squadra di punta del campionato russo. A circa un mese del conflitto, però, l’ala sinistra è stata costretta a lasciare il club. Il 24 marzo 2022 ha rescisso infatti il proprio contratto a causa di presunte critiche e minacce verso lui e la famiglia, dovute in particolare alla sua permanenza in Russia e alle tensioni createsi a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Tornato in patria grazie alla Fifa che permetteva la rescissione ai calciatori che militavano nel Paese invasore, alla Dinamo Batumi firma un contratto di due anni. Ma la sua avventura dura molto meno. Il Napoli del ds Cristiano Giuntoli aveva già messo gli occhi su di lui ad aprile. E l’ha assoldato sborsando solo 10 milioni con un contratto da 900 mila euro fino al 2027.

Quanto vale Kvaratskhelia?

Adesso Kvaratskhelia è il trascinatore del Napoli capolista in Serie A e nel girone di Champions League con 5 gol e 5 assist messi a referto in 10 partite. Numeri da fenomeno che hanno fatto lievitare le sue quotazioni: si parla di un valore che si avvicina già ai 60 milioni, anche se il sito di riferimento per le valutazioni, Trasnfermarkt, gli attribuisce solo 35 milioni.