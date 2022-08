Palio di Siena vinto dal Leocorno fa impazzire contrade e turisti

L’edizione del Palio dell’Assunta 2022 fa impazzire contradaioli e turisti anche se non è partita con il piede giusto per la pioggia che il 16 agosto ha invaso piazza del Campo costringendo al rinvio per il giorno successivo.

I nuvoloni hanno fatto la grazia e già dal primo pomeriggio del 17 Siena era piena e ribollente di contradaioli-tifosi e di turisti che hanno dovuto spendere una notte in più del previsto per assistere a uno spettacolo unico al mondo. Non si lamentano certo per questo gli albergatori della città e della provincia, in cui cercare un letto era impossibile in questi giorni.

Il rinvio però ha fatto salire la tensione fra le contrade e le forze dell’ordine sono allertate nella speranza che non finisca in una maxi-scazzottata come quella dell’estate 2018 visibile qui nel video (quando vinse il Drago). Ma non c’è stata dopo la vittoria storica del Leocorno montato dal celebre fantino Tittia.

Ad abbassare la temperatura ci sono state anche le cerimonie religiose che accompagnano i cavalli delle contrade che corrono, che debbono assistere in chiesa a una Santa Messa ed essere benedetti dal sacerdote di fede contradaiola. Con la frase rituale finale: “Va’! E torna vincitore…”. Naturalmente non tutti possono farlo, anzi. Ma la benedizione vale lo stesso anche per i cavalli perdenti, visto che quasi mai è colpa loro l’esito infausto della gara.

Al Palio di Siena spesso arrivano anche frotte di politici, invitati dal sindaco della città in Comune o dal Monte dei Paschi di Siena che domina la piazza. Anche quest’anno per tempo erano arrivati i cartoncini ai leader, ma con la campagna elettorale in corso forse anche per non dare adito a polemiche, molti hanno preferito alla fine dare buca ad entrambi e vederselo in tv dove questo anno viene trasmesso con uno speciale da La7.