Il like di Marcell Jacobs alla foto del centro destra

Il centrodestra, o Matteo Salvini, potrebbero avere un nuovo fan. Non uno qualunque, ma niente di meno che il campione olimpico in carica nei 100 metri, Marcell Jacobs. L’atleta azzurro con origini statunitensi ha infatti messo like al post pubblicato sui social dal leader leghista in cui compare la foto della coalizione dopo il primo colloquio con Sergio Mattarella.

Il post di Salvini

“Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese”, ha scritto il leader della Lega su Instagram. E sotto al post che ricevuto migliaia di apprezzamenti, c’è lo zampino pure del corridore. Proprio lui, che su Instagram si chiama crazylongjumper in memoria della sua vecchia specialità (il salto in lungo) infatti ha pigiato il tasto like, come si dice in gergo social. Si sa che in questo mondo, un semplice apprezzamento -senza commento – può valer poco . Ma anche se spesso i like si mettono distrattamente, sembra difficile che Jacobs l’abbia fatto in questa occasione senza pensare alle conseguenze. Cioè quello di esprimere al pubblico una posizione.

Quel rifiuto a parlare dello ius soli

Potrebbe essere un primo passo verso una carriere in politica? Ad oggi pare difficile, soprattutto se consideriamo le uscite del campione sul tema. Una cosa è certa, Jacobs ha sempre dichiarato di sentirsi più vicino all’Italia. Figlio di un militare statunitense di stanza nel nostro Paese, è cresciuto a Desenzano del Garda e col papà non avrebbe un rapporto idilliaco. L’ex marine infatti non si sarebbe nemmeno presentato al suo matrimonio celebrato a settembre. Nonostante il legame con il Belpaese e ciò che rappresenta a livello sportivo, Jacobs ha finora eluso i temi politici, almeno a parole. L’anno scorso subito dopo la conquista dell’oro di Tokyo aveva detto: “Voglio essere giudicato in pista, non seguo la politica. Sono ignorante in materia, e francamente questa roba mi interessa il giusto”. Interpellato sulla questione dello ius soli aveva commentato: “Non mi interessa, non sono preparato, non voglio essere usato”.