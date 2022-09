Max Verstappen compie 25 anni

Nonostante la giovane età, è lui l’uomo da battere sulle piste. Max Verstappen compie 25 anni ma ha già una gloriosa carriera alle spalle iniziata in F1 con il debutto nel 2015. In quell’occasione divenne il pilota più giovane ad aver debuttato nel campionato automobilistico. E quest’anno è vicinissimo al suo secondo titolo mondiale con la Red Bull. Davanti a tutti in gara, ma campione pure di stipendi. Da qualche mese infatti ha firmato un contratto intorno ai 50 milioni di dollari l’anno che lo lega alla casa austriaca che fino al 2028. Diventando di fatto il pilota più pagato del circuito.

Il contratto record

Duecento cinquanta milioni. Questa è la cifra che pilota olandese – figlio d’arte –percepirà nei prossimi cinque anni. Milioni questi che gli fanno superare Lewis Hamilton (a quota 36), con cui ha lottato la scorsa stagione per il titolo, pure nella classifica degli stipendi di F1. Pensate che solo con questo accordo e senza considerare i bonus e gli sponsor, incasserà più di quanto ha guadagnato in tutta la carriera Michael Schumacher, che di mondiali ne ha vinti ben sette.

Gli sponsor e il patrimonio

Alla ricca busta paga, si aggiungono altre voci che fanno aumentare i suoi guadagni complessivi. Da investire magari in fuori serie, jet, e yacht, di cui lui è appassionato. Verstappen può contare su un contratto con TAG Heuer (di cui è testimonial), ma anche con la catena Jumbo Supermarkets, l’azienda informatica Exact, la realtà d’abbigliamento G-Star Raw. Senza dimenticare la tv olandese Ziggo Sport che in patria detiene i diritti per trasmettere le gare e il sito di rivendita di auto usate CarNext.com. Facile allora immaginare come il suo patrimonio stimato qualche tempo fa a 60 milioni, subirà una bella impennata.