Kylian Mbappé è lo sportivo più pagato di sempre

Il sospetto era nell’aria, ora c’è la certezza. Quello che ha firmato a maggio Kylian Mabappé, fenomeno del Psg e campione del mondo in carica con la Francia, è il contratto più ricco della storia dello sport. A darci la conferma è il quotidiano francese Le Parisien che in queste ore ha svelato i dettagli del ricco sodalizio.

Il corteggiamento del Real Madrid

Facciamo un salto indietro alla scorsa primavera. Durante la scorsa stagione il ricco Psg dello sceicco da Nasser Al-Khelaifi stava per perdere a zero il suo attaccante. Mbappé, infatti, a soli 23 anni è considerato uno dei calciatori più forte al mondo e il Real Madrid aveva messo gli occhi su di lui. Ne aveva ben donde. Dato che i rapporti con compagni di squadra ingombranti come Neymar e Lionel Messi non erano idilliaci, e il contratto in essere del francese sarebbe scaduto a giugno. Così per convincere il suo campione a rimanere, la proprietà ha dovuto mettere sul tavolo la classica proposta che non si può rifiutare.

I dettagli del super contratto di Mbappé

I dettagli ce li ha svelati adesso la stampa francese: Mbappé ha firmato un contratto di 3 anni con uno stipendio base di 216 milioni totali. Già questa è una cifra astronomica. Poi ci sono i cosiddetti bonus che fanno lievitare la cifra: 180 milioni per la firma, 240 milioni di bonus fedeltà (se onora il contratto fino alla fine) e si arriva al record di 636 milioni di euro lordi. Un importo che lo fa piazzare nel ranking dei contratti d’oro sportivi proprio davanti al suo compagno Messi che con il Barca firmò nel 2017 un contratto 555 mln in 4 anni. Dall’importo comunicato da Le Parisien sono esclusi i ricavi da sponsor. Ma se si considerano anche questi – come fa Forbes nello stilare le sue classifiche- è sempre lui il giocatore che con 128 milioni secondo la rivista statunitense ha guadagnato di più nell’ultimo anno.