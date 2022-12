Messi fa felice Adidas: incassi aumentati del 55% e ora arriva la maglia dell'Argentina con la terza stella

I guadagni di Adidas, sponsor tecnico dell’Argentina

A beneficiare della vittoria dell’Argentina ai Mondiali del Qatar c’è anche lo sponsor tecnico della Nazionale albiceleste. Adidas ha già visto aumentare le vendite dei suoi prodotti del 55%. E ora prepara una novità: la nuova maglia dell’Argentina. Quella con la terza stella, a simboleggiare la terza Coppa del Mondo, dopo quelle vinte nel 1978 e nel 1986.

La nuova maglia Adidas sarà in vendita da lunedì 26 dicembre. In realtà tutti l’hanno già vista: è quella che i giocatori argentini hanno indossato dopo il fischio finale, durante la premiazione e i festeggiamenti. Unica cosa ancora incerta al momento è il prezzo.

E’ la stessa maglia che Leo Messi indossa nella foto pubblicata dal campione argentino su Instagram (vedi sopra). che è diventata nel giro di poco tempo la foto che ha ottenuto più like nella storia del social network.

Messi ha così superato la foto di… un uovo. In effetti, nel gennaio 2019 fu creato l’account “world_record_egg”, che pubblicò un unico post: la foto di un uovo, appunto, più un messaggio col quale si esponeva lo scopo della provocatoria iniziativa: diventare il post con più like di sempre, superando il precedente primato di 18 milioni di like ottenuti da una foto di Kylie Jenner. L’operazione riuscì in soli 9 giorni, e da allora in due anni la foto ha raggiunto quasi 56 milioni di “mi piace”.

Un record che però Leo Messi, con la sua foto in cui alza al cielo felice la Coppa del Mondo, ha polverizzato in poche ore. Per la gioia di Adidas: tutta pubblicità gratuita.