Gli ex soci chiedono 100 milioni: da dove nascono le indagini della Finanza su Elliott e il Milan

Indagini della Guardia di Finanza

Per capire da dove partono le indagini della Guardia di Finanza che stanno cercando i documenti sulla vendita del Milan dal fondo Elliott alla RedBird di Jerry Cardinale e stanno verificando l’ipotesi di appropriazione indebita bisogna fare un passo indietro, anzi più di uno, e risalire al 2017. Poco meno si sei anni fa infatti si è costituto il “pegno”, al centro dell’esposto di Blue Skye, il socio di minoranza di Elliott nell’operazione Milan, che ha fatto partire l’inchiesta della Procura di Milano. Quella garanzia era stata concessa dalla Rossoneri Sport nel 2017 “a garanzia del credito” che aveva nei suoi confronti Project Redblack, società veicolo per l’acquisto all’epoca del Milan e di cui facevano parte il fondo Elliott e la stessa Blue Skye con una quota del 4,27%. La Rossoneri Sport faceva, invece, riferimento a Yonghong Li, il misterioso uomo d’affari cinese che all’epoca (grazie al finanziamento di Elliott) aveva acquistato il Milan da Silvio Berlusconi.

Il passaggio a Cardinale

Semplificando: Yonghong Li (Rossoneri) acquista il Milan da Silvio Berlusconi grazie a un finanziamento di Elliott e Blue Skye (Project RedBalck) e Yonghong Li concede a garanzia un pegno sulle azioni del Milan. Secondo Blue Skye “il credito complessivo della controllante Project Redblack nei confronti della controllata Rossoneri Sport” era di oltre 1,2 miliardi di euro. Bene. Quando (agosto del 2022) Elliott ha venduto il Milan alla RedBird di Jerry Cardinale, Project Redblack ha rinunciato a quel pegno, ma secondo la versione di Blue Skye senza che il socio di minoranza fosse stato messo al corrente. Non solo. Perché secondo lo stesso fondo lussemburghese la decisione di “liberare il pegno” non venne neanche sottoposta al consiglio di amministrazione di Project Redblack. Morale della favola: Blue Skye lamenterebbe “una perdita di garanzia sul finanziamento per oltre 100 milioni” di euro.

Da ricordare che siamo ancora in una fase embrionale delle indagini e che per adesso il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Ma, al di là dei 100 milioni di cui si parla, se dovesse essere accertata l’ipotesi dell’appropriazione indebita, le azioni del Milan potrebbero tornare alla Rossoneri.