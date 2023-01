Milan, la Procura indaga sulla cessione di Elliott a RedBird. Gdf a lavoro

L’esposto del socio di minoranza Blue Skye

L’indagine è partita dall’esposto di Blue Skye, il socio di minoranza di Elliott prima che l’hedge fund americano cedesse il Milan alla RedBird di Gerry Cardinale. Era lo scorso agosto. Adesso il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza sta acquisendo documenti e testimonianze.

Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita, ma non risultano indagati. Tra le altre cose Blue Skye contesta a Elliott l’esistenza di un pegno legato al fondo Elliott già contestata anche in altre sedi. In buona sostanza Blue Sky chiede “l’accertamento della invalidità della rinuncia” al pegno “esistente in favore di Project Redblack”, società veicolo costituita nel 2017 per controllare il Milan in cui Blue Skye aveva il 4,27%.