L’acquisto del Milan da RedBird

RedBird alla fine è andato in gol a San Siro. Il fondo americano creato dall’ex banchiere di Goldman Sachs, Gerry Cardinale ha infatti annunciato di aver completato l’acquisizione del Milan. A cedere il 99,93 per cento della società rossonera per 1,2 miliardi di euro, è il fondo Elliott gestito dalla famiglia Singer. Per comprare il club, RedBird ha versato 600 milioni di euro, di cui 400 raccolti tra una serie di investitori mentre gli altri 600 milioni li ha avuti in prestito dallo stesso Elliott. Una operazione insomma tutta a stelle e strisce che apre alla squadra milanese prospettive che non riguardano soltanto la presenza di primo piano tra i team europei e mondiali, ma anche strade innovative per il mondo del calcio.

I progetto per il Milan

L’intento di Cardinale, infatti è di fare del Milan una «media company» che, partendo dai risultati sportivi e dalla popolarità acquisita possa varare grandi progetti, attirare sponsor, produrre eventi ed iniziative di marketing attraverso alleanze con grandi brand. Sul modello, in sostanza dell’esperienza dei New York Yenkees nel baseball.

Non è un caso che proprio la Yankee global enterprises – proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie sportive più importanti al mondo sia entrata (con altri grandi nomi dello sport professionistico Usa) nell’operazione Milan con una quota di minoranza. E RedBird a Milano potrà capitalizzare la relazione di lunga data con gli Yankees e la famiglia Steinbrenner, con i quali è co-proprietario della Yankees entertainment sports network, la rete sportiva regionale più seguita negli Stati Uniti.

Una strategia confermata da Cardinale che dopo il closing ha dichiarato: «La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo. Faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, la nostra esperienza nella raccolta e analisi dei dati, il nostro track record nello sviluppo di stadi sportivi e ospitalità per raggiungere un obiettivo: mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale».

Il completamento dell’acquisizione del Milan porta il patrimonio gestito da RedBird a circa 7,5 miliardi di dollari, con AC Milan che va ad aggiungersi al portafoglio nello sport e nell’intrattenimento, che include Fenway (Liverpool Fc, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins), Toulouse Fc, il Rajasthan Royals, Yes Network, SpringHill, Skydance Media, Xfs, OneTeam Partners e Dream sports.