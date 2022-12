Exor presenta i nomi per il cda Juventus, Scanavino sarà il nuovo ad

Il nuovo Cda della Juventus

L’azionista Exor proporrà Maurizio Scanavino come nuovo amministratore delegato. Exor ha presentato un lista di cinque nomi in vista dell’assemblea dei soci che il prossimo 18 gennaio sarà chiamata a nominare il nuovo cda della Juventus. La holding guidata da John Elkann ha il 63,8% del club quotato a Piazza Affari.

Gli altri nomi

Confermata l’indicazione del commercialista torinese Gianluca Ferrero alla presidenza. Gli nomi sono Fioranna Negri, commercialista ed esperta di revisione dei bilanci, con i incarichi in società come Satispay, Fincantieri e Autostrade per l’Italia. Diego Pistone, già manager del gruppo Fiat e Laura Cappiello, legale dello studio Orrick esperta di diritto societario e penale d’impresa.

Editoria e calcio

Scanavino, che è stato nominato direttore generale di Juventus nelle settimane scorse dopo l’inchiesta giudiziaria sui bilanci del club bianconero, manterrà l’incarico di amministratore delegato del gruppo Gedi. Ovvero, l’editore di Repubblica, La Stampa, una serie di quotidiani locali, Radio Deejay e altre testate controllato dalla stessa Exor. Andrea Agnelli, presidente della Juve dal 2010, si è dimesso lo scorso novembre proprio in seguito a quanto emerso nell’inchiesta della procura di Torino, nella quale Agnelli è tra gli indagati.