Olimpiadi 2026 passivo in aumento per la Fondazione

Il cda della Fondazione Milano Cortina 2026 ha deciso: il pattinaggio veloce, Speed Skating, si svolgerà a Milano. La proposta, interamente finanziata da capitali privati, ha evidenziato, oltre al vantaggio della continuità territoriale con gli altri siti di gara del mondo del ghiaccio, eccezion fatta per il curling, una significativa e maggiore concretezza unita a un abbattimento dei costi operativi: basta pensare ai temi logistici relativi allo spostamento degli atleti, degli staff delle federazioni e degli arbitri, ai costi di vitto e alloggio e a quelli di una workforce dedicata e distaccata presso la nuova venue.

O, ancora, agli introiti derivanti dall’acquisto multiplo di biglietti: grazie alla continuità territoriale il tifoso potrà, infatti, fruire di un maggior numero di gare nella stessa città. La venue di gara per la disciplina dello speed skating esisterà per la sola durata delle competizioni. Sulla base della decisione del cda la Fondazione Milano Cortina 2026 inizierà immediatamente una collaborazione con International Skating Union (ISU) per realizzare il progetto tenendo in considerazione tutti i requisiti tecnici richiesti.

Il cda ha poi approvato il bilancio 2022 che vede un passivo complessivo di 54,784 milioni stimato in linea con le previsioni. L’anno scorso il passivo era però molto inferiore: 16 milioni. Migliora invece l’indebitamento netto del 2022 che è stato pari a 9,2 milioni euro, cifra contenuta se si considera il dato relativo all’anno 2021 dove la perdita era stata pari a 21 milioni. Il risultato è frutto di un’attenta politica di contenimento che ha parzialmente coperto il minor ricavo da sponsorizzazioni dovuto al difficile contesto macroeconomico.