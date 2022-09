Quanto guadagna Nedved

Un trenino da poco meno di 470 mila euro l’anno. A tanto ammonta la remunerazione dell’ex calciatore Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, nonché consigliere di amministrazione della squadra bianconera. Una cifra che, come risulta dal bilancio del team torinese, è composta da 400mila euro di compenso fisso ed il resto in variabile da calcolare in funzione degli obiettivi raggiunti. Un buon compenso per l’ex centrocampista ceco che non nasconde il suo entusiasmo in due video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi, modalità trenino, con tre ragazze in una festa privata per pochi.

Il patrimonio di Nedved

Ma è solo un tassello di un patrimonio ben più consistente. E del resto non potrebbe essere altrimenti visti i guadagni realizzati nel corso della carriera calcistica. Un esempio per tutti. Nel 2001, al momento del suo passaggio dalla Lazio alla Juventus, il giocatore ceco riuscì a spuntare dai bianconeri un accordo da 4,5 milioni di euro a stagione. Secondo indiscrezioni di mercato, per accaparrarsi il calciatore la Juventus era arrivata a sborsare 75 miliardi di vecchie lire, pari a circa 35 milioni di euro.

La carriera di Nedved

Pallone d’oro nel 2003, Nedved ha conquistato tre Scudetti. Due di questi con la Juventus e uno con la Lazio. Non solo. Ha all’attivo una Coppa delle Coppe (Lazio) e due Coppa Italia, sempre con la squadra biancoceleste. Ha giocato in nazionale per la Repubblica Ceca diventando uno dei protagonisti di un insperato secondo posto in occasione degli Europei del 1996.